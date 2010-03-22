Права за 1 тысячу: директора автошколы поймали на взятке

Милиция задержала директора одной из автошкол Ровно во время получения им взятки за выдачу двум гражданам свидетельства за якобы прохождение курсов подготовки водителей.

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению пресс-службы прокуратуры области, сумма взятки составляет 1 тысячу гривен.

По этому факту прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки, а также вымогательство). Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено еще два факта получения директором указанного учебного заведения взяток на общую сумму 1 тысячу гривен.

По закону, ответственность за получение взятки с вымогательством, предусмотрена в виде заключения на срок от 5 до 10 годов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а также конфискация имущества.