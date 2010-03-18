В АМК не видят оснований для повышения цен на проезд
12:47, 18 марта 2010Общество
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Как в Киеве, так и в других городах
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сегодня не видит оснований для повышения цен на перевозку пассажиров в Киеве и других городах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам после заседания Комитета и.о. главы комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.
«На сегодня мы не видим оснований для повышения цен на пассажирские перевозки в столице и других городах», - сказал он.
При этом А.МЕЛЬНИЧЕНКО поручил отделениям АМКУ проверить ситуацию с перевозками на рынке перевозок пассажиров транспортом общего пользования в других регионах.
Сегодня на заседании Антимонопольный комитет рассматривал состояние перевозок в городе Киеве.
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