В АМК не видят оснований для повышения цен на проезд

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сегодня не видит оснований для повышения цен на перевозку пассажиров в Киеве и других городах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам после заседания Комитета и.о. главы комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

«На сегодня мы не видим оснований для повышения цен на пассажирские перевозки в столице и других городах», - сказал он.

При этом А.МЕЛЬНИЧЕНКО поручил отделениям АМКУ проверить ситуацию с перевозками на рынке перевозок пассажиров транспортом общего пользования в других регионах.

Сегодня на заседании Антимонопольный комитет рассматривал состояние перевозок в городе Киеве.