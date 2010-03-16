Азаров: в апреле половина доходов бюджета пойдет на долги

Правительство намерено принять срочные меры по наведению порядка в системе государственных финансов. Об этом премьер-министр Николай Азаров заявил на встрече с главой представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануелем Пинту Тейшейра. Также Азаров заверил, что для проведения международного аудита использования бюджетных средств Украина выберет “авторитетные организации с неопровержимой репутацией”, сообщает пресс-служба правительства.

По словам премьера, Украина два года жила с огромным дефицитом государственного бюджета и накопила колоссальный внешний долг. «Чтобы представить себе масштабы внутреннего долга, следует отметить, что в апреле на его обслуживание необходимо будет выплатить около 6 млрд. грн., в то время когда объем доходов общего фонда государственного бюджета составляет около 12 млрд. грн., - заявил Николай Азаров. – То есть половина доходов должна пойти в уплату долгов, а впридачу необходимо оплатить около 700 миллионов долларов за российский газ».

Азаров заверил главу представительства ЕС, что приоритетом для правительства является проведение реформ в судебной системе, экономике, социальной сфере, отрасли здравоохранения, административно-территориальные реформы: «Мы будем проводить эти реформы одновременно борясь с кризисом». И отметил что борьба с коррупцией стала для правительства первоочередной задачей потому что это явление достигло размеров национальной проблемы.