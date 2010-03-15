Руководство УТ-1 написало заявления об отставке

Президент Национальной телекомпании Украины Василий ИЛАЩУК написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщает “Телекритика” со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Аналогичные заявления подали первый вице-президент НТКУ Михаил КОБЛЯ, вице-президент НТКУ Андрей ЧЕРНЮК, а также советник президента НТКУ Тарас ТКАЧЕНКО.

В сообщении говорится, что на внеочередном заседании директората, которое состоялось сегодня, В.ИЛАЩУК отметил, что передаст полномочия новому руководству НТКУ цивилизовано.

Как известно, В.ИЛАЩУК был назначен на должность президента НТКУ 16 декабря 2008 года указом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. До этого с февраля 2008 года он был исполняющим обязанности президента НТКУ.