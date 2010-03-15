Львовянин лишился на таможне 37 тыс.евро и «Мерседеса»

Валюту, гривневый эквивалент которой составляет свыше 410 тыс. грн., пытался незаконно вывезти из Украины 29-летний львовянин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы, человек ехал в Польшу микроавтобусом «Мерседес». Во время оформления транспортного средства в пункте пропуска «Рава-Русская», что во Львовской области, погранично-таможенная смотровая группа нашла 37 тыс. 675 евро. Обклеенный скотчем бумажный пакет с деньгами был спрятан под панелью приборов микроавтобуса за так называемым бардачком.

Контрабандную валюту изъяли в установленном порядке. Также задержали и передали в таможню транспортное средство, в котором ее прятали. Микроавтобус «Мерседес» эксперты оценили в почти 140 тыс. грн.