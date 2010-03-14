700 советских компостеров установят в троллейбусах в Запорожье

В Запорожье в троллейбусах установят компостеры, с советских времен хранящиеся на складах КП "Запорожэлектротранс" - коммунального предприятия, осуществляющего в городе пассажироперевозки трамваями и троллейбусами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Запорожской мэрии со ссылкой на гендиректора КП "Запорожэлектротранс" Николая РЫЖЕНЬКИХ,

"Не затратив больших денег на установку компостеров, муниципалитет планирует повысить выручку за счёт продажи проездных билетов и, учитывая постоянное невыполнение государством своих обязательств по выплате субвенций за перевозку льготных категорий, улучшить финансовое положение предприятия", - отметил он.

На сегодняшний день специалистами предприятия уже проведены "омолаживающие процедуры" для 700 компостеров, хранящихся на складе ещё с советских времён: прочищены механизмы и покрашены корпуса". Установить их по 6-7 штук в каждом троллейбусе планируется до 29 марта, сообщает пресс-служба мэрии.

Справка УНИАН. КП "Запорожэлектротранс" - коммунальное предприятие Запорожского горсовета, являющееся единственным предприятием. Кроме 120 трамвайных вагонов и 90 троллейбусов в его парке работают 5 автобусов.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Запорожской мэрии, около 60% пассажиров КП "Запорожэлектротранс" составляют льготники.