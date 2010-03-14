Херсонщине светят экологические проблемы: подтоплены скотомогильники

В результате подтопления ґрунтовыми и затопления поверхностными водами саркофагов скотомогильников, расположенных в курортных зонах Херсонской области, могут возникнуть экологические проблемы и может быть сорван туристический сезон.

Как сообщили УНИАН в Управлении по делам прессы и информации, об этом шла речь на специальном совещании, которое провел председатель областной государственной администрации.

В частности, на совещании отмечалось, что к ОГА обратилось Главное управление ветеринарной медицины в Херсонской области с требованием срочно направить эпидемиологическую комиссию в Скадовский район в связи с возможным возникновением экологической проблемы, нависшей над этим районом в связи с затоплением поверхностными и подтоплением ґрунтовыми водами территории детского лагеря «Алые паруса». По имеющейся в управлении информации, на этой территории в 50-х годах был размещен могильник скота, погибшего от сибирской язвы, который в 1983 году был законсервирован путем бетонирования территории.

В 2008 году одной из частных фирм без соответствующих разрешений в 20 метрах от саркофага был построен плавательный бассейн и ряд других развлекательных объектов. Все требования прекратить строительство были проигнорированы, поэтому материалы по этому делу были направлены в областную прокуратуру и УСБУ в области.

По данным ОГА, это уже второй объект в курортной части области, который находится в зоне отдыха. Первый объект - это саркофаг скотомогильника в с. Железный Порт.

В соответствии с требованиями Государственного института эпидемиологии и биологии Украины, такие объекты находятся под постоянным мониторингом ветеринарных и санитарно-эпидемиологических служб страны. На прилегающих к ним территориях, в пределах 50 м, запрещено осуществлять какую-либо деятельность по строительству и активному отдыху, а вся территория, включая охранную зону, должна быть ограждена.

Председатель областной государственной администрации дал поручения органам местного самоуправления, городскому председателю г. Скадовск и сельскому председателю Новофедоровского сельского совета Голопристанского района в месячный срок осуществить экологические меры безопасности. Если требования предписывающего документа будут проигнорированы, то соответствующие разрешения на открытие курортно-оздоровительного сезона 2010 года на данных территориях предоставлены не будут.