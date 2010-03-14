УБОП перехватил крупную контрабанду саженцев из Молдовы

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Черновицкой области разоблачили организованную преступную группу, которая на протяжении 2009-2010 годов организовала канал контрабандного перемещения через таможенную границу Украины товаров сельскохозяйственного назначения и других подакцизных товаров.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации пресс-службы УМВД, в состав преступной группы входили главный инспектор Гостаможслужбы Украины Черновицкой областной таможни, инспектор Государственной пограничной службы Украины Черновицкого пограничного отряда и трое частных предпринимателей, один из которых уроженец республики Молдова.

Еще 4 марта в одном из пограничных районов Буковины возле украинско-молдовской границы во время перегрузки контрабандных плодовых саженцев, декоративных деревьев и саженцев плодово-ягодных кустов общей стоимостью 900 тысяч гривен сотрудники УБОП УМВД задержали лиц и транспортные средства, задействованные в контрабандном перемещении товара.

Предварительно также установлено, что на таможенную территорию Украины на протяжении 2009-2010 годов в результате преступных действий указанных лиц, контрабандным путем было ввезено всего саженцев на общую сумму свыше 1 миллиона 300 тысяч гривен без уплаты соответствующих таможенных платежей.

По данному факту прокуратурой Черновицкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 201 - контрабанда, ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины – незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров.

Подозреваемые задержаны и заключены в изолятор временного содержания.