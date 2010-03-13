У Украины остался последний шанс провести реформу в газовом секторе?

Из-за отсутствия реформ в газовом секторе страны НАК «Нафтогаз» поддерживают благодаря искусственному финансированию со стороны государства, что наносит немалый вред государственному бюджету, но нынешняя система государственных субсидий на газ, потребленный государственным сектором, больше не жизнеспособна.

Об этом в статье для газеты «Зеркало недели» (№10 (790) от 13 - 19 марта 2010 года) заявил руководитель проекта фонда Роберта Шумана Марк-Антуан ЭЙЛ-МАЗЕГА.

Эксперт заметил, что среднегодовая цена газа от «Газпрома» составляет 280 дол. за тысячу кубометров, тогда как средняя цена для государственного сектора составляет около 85 дол. за тысячу кубометров. Государственный сектор платит лишь около 25% реальной стоимости газа, и эта субсидия заложена в государственном бюджете.

«Украина - не нефтегосударство, она не может себе позволить продавать газ своему народу по таким низким ценам. Проще говоря, с одной стороны, население не платит рыночную цену за потребляемый газ, а с другой - эта сумма тратится из государственного бюджета абсолютно неэффективным и деструктивным образом, хотя она могла бы служить другим, более полезным целям перераспределения», - пояснил эксперт.

Он убежден, что политика перераспределения должна быть эффективнее: все деньги, которые правительство будет способно сэкономить путем повышения цены, должны быть инвестированы в энергосбережение.

М.-А.ЭЙЛ-МАЗЕГА отметил, что газовая политика страны до сих пор сводилась преимущественно к действиям ограниченного круга лиц, которые тайно создавали механизмы краткосрочного действия и сомнительные туманные схемы, чтобы избежать тяжелых, но необходимых реформ. Кроме того, непрозрачные газовые схемы повлекли сегодняшнюю практически катастрофическую финансовую ситуацию в «Нафтогазе» и госбюджете в целом.

«До сих пор максимум, что делала Украина, это говорила о реформах и очертила вопросы в целом. Теперь словам должны отвечать поступки. Этот процесс радикальных реформ в газовом секторе будет тяжелым, даже мучительным в начале, но это единственный способ для Украины за следующие пять лет стать другой страной», - акцентировал эксперт.

Он также напомнил, что на протяжении последних лет Украина переживает опасную напряженность и неуверенность в отношениях с Россией относительно поставок газа и транзита, тогда как Евросоюз постоянно сталкивается с угрозой перебоев в транзите российского газа украинской территорией. Поэтому, по словам М.-А.ЭЙЛ-МАЗЕГА, Украине сегодня чрезвычайно важно доказать, что она не создает проблем и не несет рисков, а является ключевым активом стабильности и безопасности поставок газа, является прогнозируемой и надежной.

«Часы отсчитывают последние минуты перед тем, как стране, ее населению, экономике и отношениям и с Россией, и с Евросоюзом будет нанесен беспрецедентный вред. В следующие шесть месяцев остается последний шанс воспользоваться всеми пока еще упущенными возможностями и создать соответствующие часовые рамки для планирования и реализации этих радикальных и огромных за объемами реформ», - подчеркнул эксперт.