Польские эксперты: приход Азарова - лучшая новость с Украины
Реформ не будет, но бюджет - будет
Новоназначенное украинское правительство под руководством премьер-министра Николая АЗАРОВА не будет проводить кардинальные реформы с целью замены олигархическо-бюрократической системы либерально-рыночной, но будет вынуждено предпринимать ряд мероприятий для сбалансирования государственного бюджета.
Об этом говорится в анализе Центра восточных исследований (OSW, Варшава), текст которого имеет УНИАН.
Аналитики назвали «лучшей новостью из Украины за последние несколько месяцев» создание правительственной коалиции, которая тесно будет сотрудничать с Президентом, что увеличивает шансы на реализацию необходимых государству реформ.
«Создание большинства и правительства означает завершение многолетнего катастрофического для Украины периода, во время которого политический конфликт между Президентом и премьером привел к анархизации ситуации в государстве и способствовал углублению экономического кризиса», - отметили польские эксперты.
Они отметили, что новое правительство вынуждено будет принять ряд непопулярных среди населения мер для уменьшения дефицита государственного бюджета, а также возобновления сотрудничества с ключевым кредитором Украины – Международным валютным фондом.
«Последующая перспектива проведения парламентских выборов может быть в этом контексте очень полезной», - считают эксперты.
В то же время они предостерегают, что от нового премьер-министра Николая АЗАРОВА не стоит ожидать проведения «революционных реформ».
«Его политика будет отвечать общим интересам крупных предпринимателей (олигархов) и администрации (бюрократии), поэтому олигархическо-бюрократическая система сохранится», - убеждены польские аналитики.
Они добавили, что политику, в том числе экономическую, будут формировать люди из окружения Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и руководство Партии регионов.