Польские эксперты: приход Азарова - лучшая новость с Украины

Новоназначенное украинское правительство под руководством премьер-министра Николая АЗАРОВА не будет проводить кардинальные реформы с целью замены олигархическо-бюрократической системы либерально-рыночной, но будет вынуждено предпринимать ряд мероприятий для сбалансирования государственного бюджета.

Об этом говорится в анализе Центра восточных исследований (OSW, Варшава), текст которого имеет УНИАН.

Аналитики назвали «лучшей новостью из Украины за последние несколько месяцев» создание правительственной коалиции, которая тесно будет сотрудничать с Президентом, что увеличивает шансы на реализацию необходимых государству реформ.

«Создание большинства и правительства означает завершение многолетнего катастрофического для Украины периода, во время которого политический конфликт между Президентом и премьером привел к анархизации ситуации в государстве и способствовал углублению экономического кризиса», - отметили польские эксперты.

Они отметили, что новое правительство вынуждено будет принять ряд непопулярных среди населения мер для уменьшения дефицита государственного бюджета, а также возобновления сотрудничества с ключевым кредитором Украины – Международным валютным фондом.

«Последующая перспектива проведения парламентских выборов может быть в этом контексте очень полезной», - считают эксперты.

В то же время они предостерегают, что от нового премьер-министра Николая АЗАРОВА не стоит ожидать проведения «революционных реформ».

«Его политика будет отвечать общим интересам крупных предпринимателей (олигархов) и администрации (бюрократии), поэтому олигархическо-бюрократическая система сохранится», - убеждены польские аналитики.

Они добавили, что политику, в том числе экономическую, будут формировать люди из окружения Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и руководство Партии регионов.