Тигипко рассказал, какие кредиты и где Украине брать можно
Говорит, валютные резервы тают
На сегодняшний день для Украины гораздо важнее получить кредиты от международных финансовых организаций, чем от стран на условиях двусторонних договоренностей.
Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО, отвечая на вопрос, на какой стадии сегодня переговоры о получении кредитных средств из России.
«Я никак не могу исключать займы на двусторонней основе, будь то Россия или другие страны. Но я хочу подчеркнуть, что для Украины намного важнее сегодня продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом. Потому что кроме займов мы там получим очень хороший результат для инвесторов.. Для нас сейчас (важен – УНИАН) - Всемирный банк и МВФ. Оттуда пойдут большие инвестиции. Нужна будет поддержка на двустороннем уровне – будем обращаться», - заявил С.ТИГИПКО.
Он подчеркнул, что пауза в сотрудничестве Украины и МВФ была воспринята инвесторами как «красный свет», и сейчас, возобновление программы сотрудничества станет подтверждением того, что Украина продолжает двигаться по пути реформ.
«Для нас сейчас очень важно разрешить эту ситуацию, так как пока Нацбанк не покупает валюту и не увеличивает валютные резервы, а они тают с каждым месяцем. Изменить ситуацию мы можем за счет инвестиций – внешняя торговля и инвестиции», - заявил вице-премьер-министр.
Он также сообщил, что получил поручение от премьер-министра Николая АЗАРОВА разработать меры для получения максимально возможного положительного сальдо платежного баланса.