Нацбанк предупреждает о возможном подтоплении банковских хранилищ

Национальный банк Украины (НБУ) предупреждает о возможном подтоплении банковских хранилищ в Киеве.

Об этом говорится в телеграмме Главного управления Нацбанка в Киеве и Киевской области, текстом которой располагает УНИАН.

Главное управление напоминает, что по прогнозам метеорологических служб Украины относительно весеннего наводнения 2010 года на реках Днепровского бассейна, существует угроза подтопления территорий отдельных районов г. Киева.

Учитывая то, что хранилища многих банков находятся в подвальных помещениях, и существует вероятность проникновения воды в хранилища в случае подъема уровня воды в Днепре, НБУ рекомендует обратиться к районным органам власти за информацией о риске подтопления улиц города Киева, на которых расположены банковские структурные подразделения.

“Кроме того, принимая во внимание возможность подтопления территории Подольского района Киева, и с целью бесперебойного обеспечения потребностей Киевского региона наличностью, требуем тщательным образом определять потребность в получении подкреплений наличностью и вывозе излишков”, - говорится в телеграмме.

Как сообщалось ранее, центральный аппарат попросил коммерческие банки оценить ситуацию, которая может возникнуть в результате возможного наводнения.