В Харьковской области на охоте застрелили школьника

В Кегичевском районе Харьковской области во время охоты 47-летний харьковчанин по собственной неосторожности выстрелом из зарегистрированного охотничьего карабина убил 16-летнего жителя данного района, ученика общеобразовательной школы.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

Оружие изъято.