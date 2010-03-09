В Харьковской области на охоте застрелили школьника
12:16, 09 марта 2010Общество
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Информация МВД
В Кегичевском районе Харьковской области во время охоты 47-летний харьковчанин по собственной неосторожности выстрелом из зарегистрированного охотничьего карабина убил 16-летнего жителя данного района, ученика общеобразовательной школы.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.
Оружие изъято.
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