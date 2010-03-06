Дубина заявляет, что не боится аудита деятельности Нафтогаза

Экс-глава НАК "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА заявляет, за время его руководства размер долга компанией не увеличился.

Об этом он заявил в интервью "Зеркалу недели".

"Долги НАКа на самом деле не увеличены. Внешних кредитов на НАКе нет. Не добавился ни один внешний кредит. Ни одна копейка внешняя в НАК под какой-либо залог не пришла. И в коммерческих банках мы кредитов не брали. Старые долги да. То, что было взято до меня, реструктуризировано до 2014 года", - заявил О.ДУБИНА.

При этом он подчеркнул, что реструктуризация проведена на "нормальных" условиях.

"Это нормально, под 9,5% годовых. То, что касается внутреннего займа. Мы пережили непростую по погодным условиям зиму. Кого-то отключали? Кто-то сидел без тепла? Вот вам и ответ. И при этом в прошлом году еще и заплатили 39 млрд. грн. в бюджет", - сказал О.ДУБИНА.

Он также заявил, что не боится аудита деятельности "Нафтогаза".

"Мне нечего бояться. А аудит это нормальная практика, тем более при смене менеджмента компании", - сказал О.ДУБИНА.