Минтруда заявляет о рейдерском захвате крымского санатория

Министерство труда и социальной политики Украины заявляет о рейдерском захвате санатория имени Семашко (г. Симеиз, АР Крым).

Об этом сказано в сообщении министерства, размещенном на правительственном портале.

В Минтруда отмечают, что «группа людей под руководством бывшего директора санатория Игоря ИОФФЕ осуществила рейдерский захват этого заведения: в частности, был захвачен кабинет нынешнего директора Александра ЗАБУДСКОГО и изъята печать». При этом нападающие мотивировали свои действия решением Киевского районного суда г. Симферополя.

В Минтруда, в сфере управления которого находится данный санаторий, утверждают, что никаких документов о решении суда в ведомство не поступало. «Уже более двух лет Минтруда совместно с правоохранительными органами борется за санаторий, почти все корпуса которого во время управления И.ИОФФЕ были переданы в долгосрочную аренду без согласования министерства, в том числе и медицинский корпус. При этом во время проверок финансово-хозяйственной деятельности прежнего директора санатория были обнаружены многочисленные нарушения и недостатки, из-за которых и был уволен с должности И.ИОФФЕ», – отмечается в сообщении министерства.

Если Киевский районный суд Симферополя восстановил его в должности, то с соответствующим решением должно быть ознакомлено и министерство, которое назначает руководителя этого оздоровительного учреждения и контролирует его деятельность, подчеркнули в ведомстве.

Минтруда заявляет, что будет действовать исключительно в рамках правового поля и «приложит все усилия, чтобы не допустить нового разбазаривания инфраструктуры санатория имени Семашко».