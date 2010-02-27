В Закарпатье задержали троих грабителей банка

Правоохранители задержали троих грабителей банка в городе Рахов Закарпатской области.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, ограбление было совершено 23 февраля. В отделение акционерного коммерческого банка зашли двое неизвестных в масках. Они, угрожая пистолетом, связали двух работников отделения и похитили из кассы 20 тыс. 897 дол., 2 тыс. 360 евро и 43 тыс. 817 грн. и скрылись.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении этого преступления работники милиции задержали троих безработных местных жителей в возрасте 25-29 лет. У них изъята часть похищенных денег и спецсредство ПМР, предназначенное для стрельбы резиновыми пулями.