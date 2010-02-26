Суд обязал Госказначейство выплатить мэрии Черкасс 250 тыс. грн. ущерба

Городские власти Черкасс выиграли очередной суд у Главного управления Государственного казначейства в Черкасской области, который обязал казначейство выплатить мэрии 250 тыс. грн. ущерба.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасского горисполкома со ссылкой на начальника Департамента бюджетной политики горисполкома Наталию ДЖУГАН.

Согласно решению Хозяйственного суда Черкасской области, действия казначейства, которое отказало размещать свободные средства городского бюджета на депозитных счетах банка, были признаны неправомерными. Кроме того, Госказначейство обязано оплатить 250 тыс. грн. ущерба.

По словам Н.ДЖУГАН, ежегодно мэрия размещает на депозитных счетах банков, которые выиграли тендер, свободные средства городского бюджета, получая ежегодно почти 1 млн. грн. прибыли.

“В этом году произошел беспрецедентный случай, когда Главное управление Госказначейства в Черкасской области отказало нам в размещении на депозитном счете “Укргазбанка” почти 8,5 млн. грн. Каждый день такой просрочки “стоил” городской казне 5 тыс. грн. убытков”, – сказала Н.ДЖУГАН.

По ее словам, в подобной ситуации очутились почти все областные центры Украины. Многие из них, как и Черкассы, обратились в суд, где пытаются признать действия Госказначейства неправомерными.

В пресс-службе напомнили, что 2 февраля Черкасский окружной административный суд признал виновными в бездеятельности органы Государственного казначейства в части невыплаты платежей бюджетным учреждениям Черкасс в декабре 2009 года.