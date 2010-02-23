Верховный суд сократил с 6 до 4 лет срок заключения Борису Пенчуку

Верховный суд Украины уменьшил с 6 до 4 лет срок заключения издателю книги "Донецкая мафия", бывшему владельцу донецкого ТЦ "Белый лебедь" Борису ПЕНЧУКУ, который обвинял заместителя председателя Партии регионов Бориса КОЛЕСНИКОВА незаконном завладении акциями этого заведения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВСУ.

В частности, в Верховном Суде отметили, что Б.ПЕНЧУКУ отменено и закрыто производство в части обвинения в вымогательстве с Б.КОЛЕСНИКОВА денег, в другой части - "сознательное ложное сообщение о совершении преступления" суд оставил обвинение в силе.

Как сообщал УНИАН, 2 марта 2009 года Ворошиловским районным судом Донецка Б.ПЕНЧУК был приговорен по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ст.189 ч.4 - «Вымогательство», которая предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и по ст.383 ч.2 – «Сознательно ложное сообщение о совершении преступления», которая предусматривает ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок. По ст.189 ч.4 осужден получил 8 лет лишение свободы, по ст.382 ч.2 – 5 лет лишения свободы, таким образом, итоговый срок - 8 лет. 29 апреля 2009 года Апелляционный суд Донецкой области изменил Б.ПЕНЧУКУ приговор Ворошиловского районного суда Донецка, сократив ему срок заключения с 8 на 6 лет.

Справка УНИАН. В 2005 году Б.ПЕНЧУК, бывший совладелец большого донецкого торгового центра «Белый лебедь», обвинил Б.КОЛЕСНИКОВА, тогда председателя Донецкого облсовета в вымогательстве акций «Белого лебедя». В итоге против Б.КОЛЕСНИКОВА было возбуждено уголовное дело, он был задержан и 4 месяца провел в СИЗО. В августе 2005 года Б.КОЛЕСНИКОВА был освобожден из-под стражи, и уголовное дело в отношении него было закрыто «в связи с отсутствием состава преступления». Позже, в апреле 2008 года, сам Б.ПЕНЧУК попал под следствие – «за дачу ложных показаний». Обвинение Б.ПЕНЧУКУ было предъявлено Генеральной прокуратурой, а в октябре 2008 года его дело с обвинительным заключением было передано в Ворошиловский районный суд Донецка.