В Украине, кроме западных областей, пройдут дожди с мокрым снегом

22 февраля на территории Украины, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в Украине, кроме западных областей, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, на севере Левобережья возможны местами сильные осадки, в северных и центральных областях налипание мокрого снега, гололед, в восточной половине туман; днем на Левобережье небольшие осадки, на остальной территории без существенных осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

На дорогах, кроме юга, будет наблюдаться гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с, в Крыму 25 м/с. Температура ночью 0-5° морозу, в Прикарпатье до 9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в южной части и восточных областях ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киевской области облачно с прояснениями. Ночью ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега, слабое налипание мокрого снега и гололед; днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Температура ночью по Киеву 1-3° мороза, днем около 0°; по области ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.