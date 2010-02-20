«Укрзализныця» продолжает поиск поставщиков питания в поездах

«Укрзализныця» продолжает поиск предприятий-поставщиков для организации питания в поездах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Иван КАРПЯК.

«Много вопросов по качеству, по улучшению услуги. Необходимо обеспечивать полный цикл такой услуги – от начала до конечной точки. На сегодня, по предложениям («Укрзализныци» – УНИАН), которые выдвинуты для предоставления полного цикла услуги, не выявила желания ни одна фирма. Есть фирмы, работающие над этим вопросом, но конкретного предложения относительно этого (организации питания – УНИАН) пока не предоставлено. Поэтому «Укрзализныця» продолжает поиск предприятий-поставщиков, которые могли бы на высоком уровне качественно предоставить эту услугу от начальной до конечной операции», – отметил он.

В свою очередь, руководитель аналитической группы консорциума «Менеджмент Консалтинг Групп» Дмитрий ПОДТУРКИН пояснил, что вопрос заключается в значительных инвестициях в такую организацию системы питания. «Полный комплекс услуг – это необходимость в поезде иметь свой штат, который разносит питание, специализированный вагон, где хранится, разогревается питание, также необходимо иметь в системе железных дорог базовые центры по обеспечению питания. Все это большие инвестиции и большая работа для компании, которая будет предоставлять эти услуги», – отметил он.

По словам Д.ПОДТУРКИНА, в течение ближайшего полугодия вряд ли поступят конкретные предложения от компаний, поскольку организация всего процесса занимает много времени.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» изучает предложения от поставщиков продуктовых наборов для организации питания пассажиров. По словам гендиректора ведомства Михаила КОСТЮКА, для «Укрзализныци» интересным является заключение договора с компанией, которая не только занимается поставками, но и организовывает весь процесс обслуживания, чтобы не привлекать к этому работников железнодорожного ведомства, в частности проводников.

В то же время, в декабре 2009 года он отмечал, что не исключается возможность, что «Укрзализныця» сама станет развивать это направление, создаст базу, соответствующее подразделение, которое сможет заниматься услугой питания в поездах.