По маршруту Одесса-Киев хотят пустить аэроплан образца 1910 года

Легендарный аэроплан «Фарман» образца 1910 года планируют поднять в небо члены аэроклуба «Одесса».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель аэроклуба Константин ОБОРИН в эфире телеканала «РИАК».

«Повторить полет на этом аэроплане, воссоздаваемом сейчас харьковскими авиастроителями по чертежам начала минувшего века, местные пилоты намерены уже 21 марта», - сообщил К.ОБОРИН, уточнив, что «таким образом местные авиаторы хотят отметить 100-летие первого публичного полета в небе над Одессой пионера-авиатора Михаила Ефимова».

Как отметил К.ОБОРИН, «отсрочить поднятие в воздух «Фармана» могут только нелетная погода или нехватка финансов. Ведь стоимость проекта, реализуемого членами аэроклуба совместно со специалистами Харьковского конструкторского бюро, - 300 тыс. грн.»

«Кстати, «Фарман» образца 2010 года - отнюдь не музейный экспонат, - добавил президент аэроклуба «Одесса». - Старинная модель современного типа будет вмещать троих пассажиров. И даже летать рейсом «Киев-Одесса».