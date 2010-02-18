В Украину уже и картофель завозят из Африки

Дефицит картофеля в Украине попробуют компенсировать за счет импорта. Об этом пишет еженедельник «Комментарии:».

По информации издания, в Одесском порту сейчас находятся несколько судов с импортным картофелем. Основные страны-поставщики картофеля - Египет и Саудовская Аравия, - которые отправили в Украину продукцию, собранную уже в 2010 году. Из Европы в нынешнем сезоне картофель не будет поставляться из-за высокой стоимости автомобильной доставки.

Как сообщила «Комментариям:» менеджер по закупкам группы компаний «Аркадия» (Одесса) Ольга РУБАН, которая специализируется на импорте овощей, в этом сезоне объемы зарубежных поставок будут на 40% больше прошлогодних. В то же время импортеры не готовы точно сказать, какая доля из завезенного в Украину картофеля будет реализована на внутреннем рынке, а какой объем пройдет транзитом в Россию и Молдову.

Как пишет издание, необходимость ввоза картофеля из-за границы предопределена двумя основными причинами. Во-первых, сегодня на внутреннем рынке не хватает достаточного количества картофеля отечественного производства. А, во-вторых, качество продукции, которое предлагают на продажу украинские сельхозпроизводители, серьезно хромает. «Приблизительно 80% картофелю пораженно некрозами и кольцевой гнилью. Подверженный этим заболеваниям продукт очень плохо сохраняется», - подчеркнула О.РУБАН.

Дело в том, что из-за проблем с финансированием отечественные производители картофеля сэкономили на семенах и технологиях, поэтому неплохой в количественном выражении урожай долго не пролежал, объяснил «Комментариям:» специалист Проекта развития свежего плодоовощного сектора в Украине «Международной финансовой корпорации» (IFC) Федор РЫБАЛКО.

По прогнозам импортеров, цены на привезенный картофель будут на 20–30% выше, чем на отечественный продукт. Однако, по мнению экспертов, появление импортного картофеля замедлит рост цен и даже может привести к незначительному их снижению, заставляя отечественных производителей активнее продавать свою продукцию.

По подсчетам Ф.РЫБАЛКО, украинцы потребляют приблизительно 4–4,5 млн. т картофеля в год. В то же время официальная статистика производства картофеля в Украине показывает совсем другие данные: 16–18 млн. т. Следовательно, выходит, что три четверти урожая становится непригодным, не попав на стол к потребителю, резюмируют «Комментарии:».