В дискуссиях о дереформе образования я чувствую реваншистские нотки

Вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК считает, что внешнее независимое оценивание при поступлении в высшие учебные заведения не будет отменено при новом Президенте Украины.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь вице-премьер-министра Галина РУСИН.

„Тестирование уже стало самой крупной реформой в системе образования за последние 19 лет и обратного процесса быть не может. Общество его не воспримет”, - заявил И.ВАСЮНИК, комментируя заявления отдельных политиков о возможности отмены внешнего независимого оценивания.

«В этих дискуссиях относительно дереформирования образовательной сферы я чувствую реваншистские нотки. Цель людей, которые об этом говорят, только одна – вернуть себе кабинетное коррупционное право в летний период вступительных экзаменов, вместо того, чтобы заниматься государственными делами, – решать по телефону, кто имеет, а кто еще не заслужил право учиться в университете», – сказал И.ВАСЮНИК.

Вице-премьер также не одобряет призывы и законодательные инициативы по возврату к десятилетнему образованию. «Не бывает простых решений в условиях ХХІ века. При таких условиях можно вернуться назад на 20 или 30 лет, тогда как весь мир борется за качество образования как приоритет номер один, который гарантирует развитие государства», - отметил И.ВАСЮНИК.