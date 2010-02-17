Ющенко поручил Кабмину продолжить подготовку Одессы к Евро-2012

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров Украины продолжить подготовку Одессы и Одесской области к финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом говорится в Указе “О некоторых мерах по устойчивому развитию города Одессы и Одесской области”, размещенном на официальном сайте главы государства.

Указ подписан с целью обеспечения использования инфраструктуры Одессы и Одесской области во время проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года, создания условий для дальнейшего развития их туристического и курортно-рекреационного комплекса, в поддержку инициативы Одесского областного совета и Одесского городского совета.

В частности, правительство должно провести вместе с Одесской областной государственной администрацией и при участии соответствующих органов местного самоуправления ряд мероприятий.

Среди них завершение реализации проектов, начатых в Одессе и Одесской области в связи с подготовкой к проведению Евро-2012, для использования их как тренировочных баз, а также для удовлетворения потребностей болельщиков во время проведения чемпионата.

Кабмин также должен продолжить работу по развитию туристической инфраструктуры Одессы и Одесской области, курортно-рекреационного комплекса для обеспечения туристических потребностей, в частности, связанных с проведением в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу, в том числе по реализации в рамках разработки Стратегии устойчивого развития Одессы пилотного проекта по созданию парково-культурного комплекса «Зеленый остров в центре Одессы».

Кроме того, В.ЮЩЕНКО поручил правительству решить вопрос об участии государства в финансировании вышеупомянутых мероприятиях и предусматривать в проектах законов о Государственном бюджете Украины на 2010, 2011 и 2012 годы соответствующие бюджетные назначения.

Справка УНИАН. 13 мая 2009 года было обнародовано решение Исполкома УЕФА о том, что игры чемпионата Европы по футболу 2012 года пройдут в Киеве, Львове, Донецке и Харькове, а также в польских городах - Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Познани. Украинские города Днепропетровск и Одесса, как и польские Хожув и Краков, по решению УЕФА, не рассматриваются как основные или резервные.