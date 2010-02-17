На Павлоградском химзаводе появились вооруженные люди в масках

На Павлоградском химическом заводе неизвестные вооруженные люди – в масках и с оружием - заблокировали работу предприятия. Об этом сообщает информационное агентство «Новый мост» со ссылкой на источник на предприятии.

Как сказал мэр Павлограда Владимир КУКЛИН, на предприятии проходят налоговые проверки. «О неполадках никаких я не знаю. Знаю только, что там налоговая инспекция работает и изучает документы. Если бы было что-то более серьезное, полагаю, что меня бы поставили в известность», - сказал В.КУКЛИН.

В свою очередь, заместитель начальника управления массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА в Днепропетровской области Владимир ПРИТЫСКАЧ сообщил, что налоговая администрация не работает в масках и с оружием.

«Может, и проводятся проверки. Но налоговая никогда не проводит проверки в масках и с оружием. В масках может только ходить налоговая милиция. Вполне возможно, что проводится налоговая проверка. Хотя следует отметить, что это предприятие, как производитель взрывчатки, находится под особым контролем всех служб, у них довольно прозрачная деятельность и по линии налогов у них ничего страшного не может быть», - сказал В.ПРИТЫСКАЧ.

При этом пресс-офицер управления налоговой милиции Днепропетровска Александр ГРОМАДСКИЙ утверждает, что управление своих структур на предприятии не использовало. «По линии налоговой милиции никакие подразделения на Павлоградском химзаводе сейчас не работают», - сказал А.ГРОМАДСКИЙ.

Связаться с предприятием не удается - телефоны Павлоградского химического завода не отвечают.

Между тем, заместитель директора Павлоградского химзавода Юрий СИЛИЧ на вопрос о происходящем на предприятии ответил, что на данный момент находится в больнице и ничего по этому поводу сказать не может.