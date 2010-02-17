Совет министров ЕС решил повысить акцизы на сигареты и табак

Совет министров по вопросам экономики и финансов ЕС принял решение повысить акцизы на сигареты и табак до 2014 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено сегодня на заседании Совета.

В соответствии с новой директивой, с 2014 года минимальный акциз на сигареты в номинальной величине должен составлять 90 евро за 1000 сигарет, или 60% средневзвешенной рыночной цены. На сегодняшний день акциз на сигареты в ЕС составляет 64 евро за 1000 сигарет, или 57% средневзвешенной рыночной цены.

Директива предусматривает возможность введения дополнительного переходного периода до 1 января 2018 года к ряду новых стран - членов ЕС, которые только недавно повысили акцизы на сигареты до нынешнего уровня. Среди таких стран Болгария, Греция, Эстония, Латвия, Литва, Венгрия, Польша и Румыния.

Кроме того, Совет министров решил повысить акцизы на табак. Согласно решению, с 1 января 2011 года минимальные акцизы на табак должны составлять 40 евро за килограмм, или 40% средневзвешенной рыночной стоимости, с 1 января 2013 года – 47 евро, или 43% средневзвешенной рыночной стоимости, с 1 января 2015 года – 54 евро и 46% за килограмм, с 1 января 2018 года – 60 евро, или 48% за килограмм, с 1 января 2020 года – 60 евро, или 50% средневзвешенной рыночной стоимости за килограмм.