Президент подписал указы о создании трех национальных парков

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указы о создании трех национальных природных парков на территории Украины.

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

В частности, на территории Бердянского, Мелитопольского, Приазовского, Якимовского районов, Бердянска и Мелитополя Запорожской области создается Приазовский национальный природный парк.

К территории Приазовского национального природного парка согласовано в установленном порядке включение 78126,92 га земель.

На территории Глобинского, Оржицкого и Семеновского районов Полтавской области, Чернобаевского района Черкасской области создается национальный природный парк «Нижнесульский».

В территорию национального природного парка «Нижнесульский» будет включено 18635,11 га земель государственной собственности, в том числе 1315 га земель, которые изымаются у государственного предприятия «Золотоношское лесное хозяйство» и передаются парку в постоянное пользование, 441,3 га земель запаса на территории Оржицкого района и 431 га земель запаса на территории Семеновского района, которые предоставляются парку в постоянное пользование, и 16447,81 га земель, которые включаются в состав национального природного парка без исключения.

На территории Бродовского, Бусского и Золочевского районов Львовской области создается национальный природный парк «Северное Подолье».

В территорию национального природного парка «Северное Подолье» будет включено 15587,92 га земель государственной собственности, в том числе 5434,4 га земель, которые передаются (в том числе с исключением у землепользователей) национальному природному парку в постоянное пользование, и 10153,52 га земель, которые включаются в его территорию без исключения.