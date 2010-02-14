Депутаты ПР заблокировали вход в здание Центризбиркома
15:22, 14 февраля 2010Общество
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На дверях металлическая скоба
Народные депутаты от Партии регионов заблокировали вход в здание Центральной избирательной комиссии.
Как передает корреспондент УНИАН, с внутренней стороны здания ЦИК находятся около 10 депутатов от ПР, которые на вопрос журналистов по поводу блокирования ответили, что у них нет ключа.
На дверях здания висит металлическая скоба. Снаружи, возле помещения ЦИК, находятся журналисты телеканала ICTV и информагентства УНИАН, а также один сотрудник ЦИК, которые не могут попасть в здание.
Как сообщал УНИАН, сейчас проходит заседание ЦИК, на котором члены Комиссии зачитывают данные о результатах голосования в регионах, после чего должны быть установлены официальные результаты выборов главы государства.
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