Депутаты ПР заблокировали вход в здание Центризбиркома

Народные депутаты от Партии регионов заблокировали вход в здание Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, с внутренней стороны здания ЦИК находятся около 10 депутатов от ПР, которые на вопрос журналистов по поводу блокирования ответили, что у них нет ключа.

На дверях здания висит металлическая скоба. Снаружи, возле помещения ЦИК, находятся журналисты телеканала ICTV и информагентства УНИАН, а также один сотрудник ЦИК, которые не могут попасть в здание.

Как сообщал УНИАН, сейчас проходит заседание ЦИК, на котором члены Комиссии зачитывают данные о результатах голосования в регионах, после чего должны быть установлены официальные результаты выборов главы государства.