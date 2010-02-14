Огонь уничтожил старинную церковь во Львовской области
15:13, 14 февраля 2010Общество
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Причина пожара устанавливается
В селе Зверь Самборского района Львовской области огонь уничтожил деревянную церковь.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар в Украинской греко-католической церкви Преображения Господня, построенной в 1792 году и являющейся памятником архитектуры местного значения, возник в 8 часов 10 минут 13-го февраля.
В 10.10 силами пяти отделений Государственной пожарной охраны МЧС он был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожен храм. Благодаря оперативным действиям бойцов МЧС спасена от огня колокольня.
Причина пожара устанавливается.
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