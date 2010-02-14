Огонь уничтожил старинную церковь во Львовской области

В селе Зверь Самборского района Львовской области огонь уничтожил деревянную церковь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар в Украинской греко-католической церкви Преображения Господня, построенной в 1792 году и являющейся памятником архитектуры местного значения, возник в 8 часов 10 минут 13-го февраля.

В 10.10 силами пяти отделений Государственной пожарной охраны МЧС он был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожен храм. Благодаря оперативным действиям бойцов МЧС спасена от огня колокольня.

Причина пожара устанавливается.