Из-за непогоды остались без света 234 населенных пункта Украины

11 февраля вследствие ненастья в 10 областях Украины были обесточены 234 населенных пункта. Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Одесской обесточены 69 населенных пунктов, в Николаевской – 75, Херсонской – 24, Волынской – 23, Кировоградской – 16, Тернопольской – 13, Черкасской – 5, Днепропетровской – 4, Запорожской – 3 и Луганской – 2. Электроснабжения восстанавливают бригады облэнерго.

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