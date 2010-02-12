Из-за непогоды остались без света 234 населенных пункта Украины

10:36, 12 февраля 2010
Общество
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11 февраля вследствие ненастья в 10 областях Украины были обесточены 234 населенных пункта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Одесской обесточены 69 населенных пунктов, в Николаевской – 75, Херсонской – 24, Волынской – 23, Кировоградской – 16, Тернопольской – 13, Черкасской – 5, Днепропетровской – 4, Запорожской – 3 и Луганской – 2.

Электроснабжения восстанавливают бригады облэнерго.

 

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