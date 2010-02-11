Китай приказал банкирам отказаться от долларовых активов

Правительство Китая распорядилось, чтобы фонды страны, управляющие валютными активами, вывели средства из рискованных, по их мнению, долларовых активов. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на китайское издание Asia Times.

По мнению китайских властей, фондам страны необходимо ограничить инвестиции казначейскими облигациями США, которые обеспечены госгарантиями, а также бумагами ипотечных агентств, таких как Freddie Mac.

Распоряжение касается коммерческих банков, контролируемых государством, а также Государственного управления по валютным рынкам (State Administration of Foreign Exchange). Общий объем валютных активов, находящихся в их управлении, оценивается в три триллиона долларов.

Китай - мировой лидер по инвестициям в казначейские облигации США, напоминает Лента.ру. В середине прошлого года на балансе Китая находились облигации более чем на 800 миллиардов долларов.

Кроме того, в 2009 году Китай вложил 9,6 миллиарда долларов в акции американских компаний. Так, госфонд China Investment Corporation стал владельцем миноритарных пакетов акций Apple, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Motorola , а также банков Morgan Stanley, Bank of America и Citigroup.