ГПУ возбудила 46 уголовных дел по фактам нарушений на выборах
Но на результаты они не повлияют
Генеральная прокуратура во время выборов Президента не установила ни одного нарушения, которое повлияло бы на результаты волеизъявления граждан.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В целом с начала избирательного процесса в прокуратуру поступило почти 1,7 тыс. обращений, из которых каждое пятое касается нарушения порядка предвыборной агитации, каждое десятое - нарушений при составлении списков избирателей, каждое восьмое - подкупа избирателей.
По результатам рассмотрения 846 обращений направлены по принадлежности для реагирования в органы внутренних дел, избирательные комиссии, органы власти и самоуправления. Все они находятся на контроле органов прокуратуры.
Прокурорами возбуждены 46 уголовных дел, внесено 180 документов прокурорского реагирования. По другим жалобам предоставлены разъяснения.
В день повторного голосования, 7 февраля, органы прокуратуры рассмотрели и оперативно отреагировали на свыше 100 сообщений о нарушении избирательного законодательства.