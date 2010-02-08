В австрийской столице появилась библиотека под открытым небом

Бесплатная литература под открытым небом: в австрийской столице установили так называемый "открытый книжный шкаф". Теперь каждый читатель может без надоедливых формальностей взять любую книгу из "шкафа", но при одном условии - взамен он должен оставить какую-либо литературу из своей личной коллекции. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Автором столь необычного проекта является уроженец Вены - деятель искусства Франк ГАССНЕР. Ранее подобные "библиотеки" были установлены в немецких городах Берлине, Бонне, Майнце, а также в австрийском Граце. "Все открытое пространство в Вене по большей части наполнено всякой коммерческой чепухой", - сообщил Ф.ГАССНЕР во время открытия "книжного шкафа". По его словам, проект является своеобразным ответом подобному "городскому вздору".

"Шкаф" расположен прямо на тротуаре и доступен все 24 часа в сутки, в нем - три больших стеллажа, которые вмещают около 240 книг. Вновь поступившие экземпляры будут помечаться специальными этикетками, что поможет читателю легче сориентироваться при выборе произведения. Для того, чтобы с самого начала избавить "библиотеку" от всяких легкомысленных книг, одна "пожелавшая остаться не названной" организация пожертвовала весьма внушительную коллекцию, в которой нашлось место и "Введению в серфинг", и "Экологическому балансу Австрии".

Для защиты от неблагоприятной погоды организаторы позаботились не только о наклонной конструкции "шкафа", но и о двух стеклянных дверцах. Официально эта необычная библиотека будет работать до 11 июня текущего года.