Украинская металлургическая компания отсудила в ИСД 67,3 миллиона

ОАО “Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского” (ДМКД) должен вернуть 67,3 млн. грн. ЗАО «Украинская металлургическая компания» за непоставленную квадратную заготовку. Об этом говорится в постановлении Высшего хозяйственного суда Украины (ВХСУ), которым располагает УНИАН.

Как сказано в постановлении ВХСУ, 21 января суд не удовлетворил кассацию ДМК и оставил в силе решение Днепропетровского апелляционного суда от 10 ноября и решение Хозсуда Днепропетровской области от 8 сентября 2009, которыми постановлялось взыскать с ДМК 57 млн. 709 тыс. грн. предоплаты за квадратную заготовку, 3% годовых в размере 1 млн. 62 тыс. грн. и 4 млн. 945 тыс. грн. инфляционных убытков в пользу “Украинской металлургической компании”.

По информации ВХСУ, в 2002 году ДМКД не выполнил свои обязательства перед ЗАО «Украинская металлургическая компания» по поставке метпродукции в соответствии с заключенным договором. В результате ряда предпринятых истцом попыток досудебного урегулирования и судебных разбирательств 8 сентября 2009 года Хозяйственный суд Днепропетровской области постановил взыскать с ДМК 67,3 млн. грн. в пользу «Украинской металлургической компании». Комбинат попытался оспорить это решение и подал апелляцию. Однако, 10 ноября п.г. Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд оставил жалобу без внимания. Аналогичным образом поступил и Высший хозяйственный суд.

Согласно решению хозсуда Днепропетровской области, счета и активы ДМКД арестованы во исполнение постановления суда о взыскании с предприятия-ответчика денежных средств исполнительной службой.

В комментарии УНИАН директор Центра "Всеукраинский социологический союз" Сергей КУЗЬМЕНКО не исключил, что сумма претензий ЗАО «Украинская металлургическая компания» к Днепровскому металлургическому комбинату им. Дзержинского может существенно вырасти уже в ближайшем будущем.

При этом он напомнил, что в январе владельцы ИСД Сергей Тарута и Олег Мкртчян продали группе инвесторов, по одной версии, контрольный пакет корпорации «Индустриальный союз Донбасса», по другой – только активы металлургических предприятий (в том числе и Днепровского металлургического комбинату им. Дзержинского). “В любом случае, факт ареста имущества комбината ставит под сомнение легитимность передачи корпоративного контроля над соответствующими активами. Помимо ЗАО «Украинская металлургическая компания», которую связывают с харьковским миллиардером Александром Ярославским, исковые требования к ИСД в недавнем прошлом также предъявил субхолдинг «Метинвест» группы СКМ, принадлежащей Ринату Ахметову”, - сказал С.КУЗЬМЕНКО.

По его мнению, одним из возможных последствий существенно возросшей синхронной активности кредиторов ИСД может стать размывание долей оставшихся акционеров корпорации.

Справка УНИАН. ОАО “Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского” является единственным в Украине производителем катаной осевой заготовки для железнодорожного транспорта, шпунтовых свай типа “Ларсен”, контактных рельс для метрополитена, стальных мелющих шаров и трубной заготовки. 99,047% акций комбината принадлежит корпорации “Индустриальный союз Донбасса”.

“Украинская металлургическая компания” занимается оптовой торговлей необработанными черными и цветными металлами. Компанию контролируют бизнесмены Александр ЯРОСЛАВСКИЙ и Эрнестом ГЕЛИЕВ.