Милиция задействует в день выборов народных дружинников

18:53, 06 февраля 2010
Общество
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Сообщение из Черкасс

Черкасская милиция прилечет к охране общественного порядка во время второго тура президентских выборов представителей общественных формирований, так называемых народных дружинников.

Как сообщил УНИАН начальник Главного управления МВД в Черкасской области Николай ЛУШПИЕНКО, причина – нехватка милиционеров на все участки Черкасской области.

Он сообщил, что все черкасские правоохранители мобилизованы для обеспечения порядка во время выборов. Более 2 тысяч правоохранителей будут задействованы непосредственно для охраны общественного правопорядка на выборах.

 

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