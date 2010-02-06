Милиция задействует в день выборов народных дружинников
18:53, 06 февраля 2010Общество
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Сообщение из Черкасс
Черкасская милиция прилечет к охране общественного порядка во время второго тура президентских выборов представителей общественных формирований, так называемых народных дружинников.
Как сообщил УНИАН начальник Главного управления МВД в Черкасской области Николай ЛУШПИЕНКО, причина – нехватка милиционеров на все участки Черкасской области.
Он сообщил, что все черкасские правоохранители мобилизованы для обеспечения порядка во время выборов. Более 2 тысяч правоохранителей будут задействованы непосредственно для охраны общественного правопорядка на выборах.
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