Грабители отобрали у валютного «менялы» 300 тыс. грн

В Ивано-Франковске у валютного «менялы» отобрали 300 тыс. грн.

Об этом сообщили УНИАН в Ивано-Франковском управлении милиции.

По их информации, 300 тыс. грн. стали добычей неизвестных злоумышленников, которые ограбили в одном из ивано-франковских дворов мужчину, который занимался обменом валют. Это был неофициальный «левый меняла», который приторговывал близ официальных пунктов обмена валюты, рассказали работники милиции.

По соответствующему заявлению милиция разыскивает грабителей.