Грабители отобрали у валютного «менялы» 300 тыс. грн
09:57, 04 февраля 2010Общество
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Инцидент в Ивано-Франковске
В Ивано-Франковске у валютного «менялы» отобрали 300 тыс. грн.
Об этом сообщили УНИАН в Ивано-Франковском управлении милиции.
По их информации, 300 тыс. грн. стали добычей неизвестных злоумышленников, которые ограбили в одном из ивано-франковских дворов мужчину, который занимался обменом валют. Это был неофициальный «левый меняла», который приторговывал близ официальных пунктов обмена валюты, рассказали работники милиции.
По соответствующему заявлению милиция разыскивает грабителей.
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