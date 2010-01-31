Обама назвал главную угрозу восстановлению экономики

Огромный дефицит бюджета США может поставить под угрозу восстановление экономики. Такое заявление сделал президент США Барак Обама в своем субботнем радиообращении, сообщает Reuters. В то же время, по его словам, администрация уже начала предпринимать действия по сокращению расходов из казны. Дефицит бюджета США, по ранее озвученным президентом данным, составляет 1,4 трлн долл.

"Мы приложим все усилия, чтобы избавиться от бесполезных и неэффективных трат в нашем правительстве, и каждый американец сможет увидеть, как мы тратим деньги налогоплательщиков", - отметил Б.Обама.