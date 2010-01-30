В Киеве выплачено свыше 170 млн. грн. долгов по зарплате

В Киеве в прошлом году при содействии прокуратуры выплачено свыше 170 млн. грн. долгов по заработной плате.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как свидетельствуют результаты прокурорских проверок, вместе с объективными причинами задолженности по заработной плате, обусловленными экономическим крахом некоторых предприятий города Киева, все же основной является безответственность, а нередко – и преступная деятельность руководителей предприятий и организаций столицы, несвоевременное и неадекватное реагирование на нарушения закона со стороны Территориальной государственной инспекции труда, органов исполнительной власти и местного самоуправления, подчеркнули в прокуратуре.

Органами прокуратуры столицы на протяжении прошлого года в отношении нарушителей трудового законодательства возбуждено 73 уголовных дела, из них в суд направлено 68, что вдвое больше, чем в 2008 году. Судами принято решение по 64 уголовным делам, 17 из них - с вынесением обвинительных приговоров. В ходе расследования уголовных дел гражданам возмещено почти 16 млн. грн.

За нарушение трудовых прав граждан в прошлом году к ответственности привлечено 159 должностных лиц, среди них 11 должностных лиц контролирующих органов.

Больше всего возбуждено уголовных дел в отношении руководителей предприятий, которые, имея средства на погашение задолженности перед своими работниками, направляют их на другие нужды. В частности, генеральный директор ООО “Тридента Агро” не выплатил своим работникам свыше 3 млн. грн., при этом направил имеющиеся у предприятия средства в сумме более 11 млн. грн. на второстепенные цели: приобретение товаров и оплату услуг. По факту безосновательной невыплаты заработной платы прокуратурой Голосеевского района в отношении этого руководителя предприятия было возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 175 УК Украины). И только во время рассмотрения дела в суде руководителем предприятия выплачена вся сумма задолженной заработной платы.

При этом в прокуратуре сообщили, что уже в течение января 2010 года органами прокуратуры столицы по фактам безосновательной невыплаты заработной платы возбуждено 6 уголовных дел, по документам прокурорского реагирования гражданам выплачено свыше 2,3 млн. грн. зарплаты, к ответственности привлечено 10 должностных лиц.