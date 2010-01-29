Тимошенко: дефицит бюджета 2009 года не превысил плановые 2,97%

Кандидат в президенты, действующий премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что дефицит бюджета прошлого, 2009 года не превысил плановые 2,97%.

Об этом она заявила сегодня на телеканале "Интер".

Ю.ТИМОШЕНКО опровергла информацию, что дефицит бюджета 2009 года превышает 100 млрд. грн. "Эти цифры не отвечают действительности", - сказала она.

Премьер-министр также посоветовала всем желающим ознакомиться с соответствующими данными на сайте Министерства финансов.

Глава правительства отметила, что законом о бюджете на 2009 год установлен дефицит 2,97%. "Мы сегодня закончили год, не превышая этот дефицит бюджета. Мы строго идем в параметрах бюджета", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также добавила, что вся информация о превышении показателя запланированного дефицита бюджета является "рекламной предвыборной программой В.ЯНУКОВИЧА".