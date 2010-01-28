Сорос поддерживает банковские реформы Обамы

Известный американский инвестор, 79-летний Джордж Сорос поддержал предложенные президентом США Бараком Обамой реформы в области регулирования банковского сектора, заявив о пагубности принципа too big to fail, благодаря которому выжили в кризис многие крупнейшие американские банки, сообщает Би-би-си.

Американский миллиардер высказал поддержку планам Б.Обамы по сокращению размеров банковских организаций и разделению коммерческих (привлечение депозитов, выдача кредитов) и инвестиционных операций. Даже в случае реализации реформ Белого дома многие инвестбанки все равно останутся "слишком большими, чтобы дать им обанкротиться", отметил Дж.Сорос.

Говоря о природе современного кризиса, финансист заявил, что в экономике образовался "суперпузырь, порожденный самой системой". Регуляторы и банкиры оказались в плену иллюзии, фактически ставшей академической истиной, о том, что рынки эффективны, они были ослеплены "идеологией рыночного фундаментализма", сказал Дж.Сорос. При этом, когда пузырь лопнул, правительства и регулирующие органы лишь усугубили ситуацию, резко уменьшив процентные ставки и беспрецедентно удешевив заемные средства, приводит мнение финансиста РосБизнесКонсалтинг.