В поезде Черновцы-Киев взорвался газовый баллон

В третьем вагоне пассажирского поезда Черновцы-Киев взорвался газовый баллон, которым пользовались проводники, сообщил в эфире "5-го канала" заместитель главы Черновицкой ОГА Виталий Усик.

"Взорвался небольшой газовый баллон, им пользовались проводники (вагона)", - сказал он.

По его словам, поезд уже отправился в Киев, а пассажиров поврежденного вагона разместили в других вагонах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Черновицкой области, пострадали девять человек, семеро из которых госпитализированы с ожогами.