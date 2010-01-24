В поезде Черновцы-Киев взорвался газовый баллон
21:36, 24 января 2010Общество
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Поезд - в пути, пострадавшие - в больнице
В третьем вагоне пассажирского поезда Черновцы-Киев взорвался газовый баллон, которым пользовались проводники, сообщил в эфире "5-го канала" заместитель главы Черновицкой ОГА Виталий Усик.
"Взорвался небольшой газовый баллон, им пользовались проводники (вагона)", - сказал он.
По его словам, поезд уже отправился в Киев, а пассажиров поврежденного вагона разместили в других вагонах.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Черновицкой области, пострадали девять человек, семеро из которых госпитализированы с ожогами.
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