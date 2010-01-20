Клюев: дефицит бюджета Нафтогаза сравним с дефицитом госбюджета

Одна из первостепенных задач государства – спасение НАКа «Нафтогаз Украины» от банкротства и восстановление стабильной работы всего энергетического комплекса, включая обеспечение Украины энергоносителями. Об этом заявил в интервью журналистам в Киеве народный депутат Украины, заместитель председателя Партии регионов Андрей КЛЮЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, деятельность «оранжевой власти» в нефтегазовой отрасли разбалансировала экономику Украины и, по сути, усугубила бюджетный, банковский и энергетический кризисы. «Цена на импортный газ, вследствие разрушения создаваемой десятилетие договорно-правовой базы, выросла с 50 долларов почти до 360 долларов, что уже привело к значительному сокращению производства в базовых отраслях экономики. Как отметил А.КЛЮЕВ, в 2005 году началось «проедание» НАК «Нафтогаз Украина» – доходы компании выросли незначительно, а налоговая нагрузка - почти вдвое. В итоге, в следующем году «Нафтогаз» был вынужден заплатить почти столько же налогов, сколько остальные отрасли промышленности вместе взятые», - заявил А.КЛЮЕВ. По его словам, в результате, резко упали внутренние инвестиции, в то время как Украине важно было наращивать собственную добычу энергоносителей.

Представитель Партии регионов напомнил, что правительство Виктора ЯНУКОВИЧА в 2004 году, учитывая рост экономики, аккумулировало ресурсы для модернизации отечественной газотранспортной системы. «С 2005 г. наши оппоненты значительно увеличил кредитные долги «Нафтогаза», а планы текущей реконструкции ГТС не выполнялись, и к серьезной модернизации так никто и не приступил», - заявил народный депутат.

«Нынешняя власть ввела практику расчетов за импортный газ с помощью предоплаты за транзит газа в Европу, кредитов государственных банков, выпуска гособлигаций, эмиссии гривны и кредитов МВФ. Эти методы все сильнее сталкивают Украину в долговую яму. За последнее время долги «Нафтогаза» превысили 35 млрд. грн., дефицит бюджета компании уже сравним с дефицитом бюджета страны», - сказал А.КЛЮЕВ. По его словам, непонятно, если импортный газ оплачивали наращиванием долгов, то куда шли деньги, собранные с украинских потребителей.

Он считает, что ситуацию необходимо решать системно. Во-первых, сказал депутат, - навести порядок в системе расчетов за поставленный потребителям газ, обеспечить собираемость платежей.

Во-вторых, - повысить эффективность работы и взаимодействия всех предприятий нефтегазового комплекса, в том числе с долей государственной собственности. «Газ собственной добычи должен поступать на нужды населения и теплокоммунэнерго. Нужно вернуть возможность государства влиять на формирование справедливых жилищно-коммунальных тарифов», - сказал А.КЛЮЕВ.

В-третьих, считает он, важно договориться с российскими и европейскими партнерами о новой системе долгосрочного сотрудничества на базе создания трехстороннего газотранспортного консорциума. По мнению депутата, это единственный путь для скорейшей модернизации отечественной трубопроводной системы и обеспечения стабильности транзита через нашу территорию. А.КЛЮЕВ напомнил, что уже через 5 лет планируется введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток», который в обход Украины сможет транспортировать в Европу до 55 млрд. куб. м. российского газа - около половины от тех объемов, которые сегодня транспортирует наша страна. «Также полным ходом идет подготовка строительства «Южного потока». Наш национальный интерес в том, чтобы объемы транзита через нашу ГТС не только не уменьшились, но и увеличились. Естественно, украинская газотранспортная система останется в собственности государства», - говорит Клюев. По его словам, Украина должна стать надежным партнером в газовой сфере и России, и Европейского Союза. Он также считает, что необходимо в рамках общего компромисса договориться о снижении цены на российский газ для Украины.

В-четвертых, сказал депутат, важно создать максимально благоприятные условия для увеличения добычи собственных газа и нефти, уменьшая зависимость от импорта.

«В результате мы должны сбалансировать бюджет НАК «Нафтогаз», - заявил А.КЛЮЕВ.