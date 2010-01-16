На рынке жилья в Киева возможен рост количества сделок

На рынке жилья Киева в этом году возможны колебания стоимости в пределах 4-5%.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал на пресс-конференции президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Андрей ШУЛЬГА.

«Цены будут более-менее стабильными, колебания составят не более 4-5%. Резких скачков не ожидается, но количество операций возрастет», - сказал он.

По мнению президента АСНУ, на стоимость жилья и количество сделок будут также влиять и политическая нестабильность, и колебания валютного курса.

А.ШУЛЬГА считает, что в 2010 году на рынке недвижимости можно ожидать роста количества сделок, поскольку покупатели начнут приобретать квартиры с целью сбережения своих средств.

По его данным, в 2009 году в столице наблюдался дефицит жилья на первичном рынке, поскольку остановилось более 50% строек. При этом количество предложений на вторичном рынке превышало спрос.

Эксперт отметил, что в прошлом году также изменилась структура рынка – на рынок вернулись схемы покупки жилья с доплатой и обмен квартир.

Однако генеральный директор агентства «Благовест» Ирина ЛУХАНИНА сообщила, что такие сделки были характерны для конца 2008 – марта 2009 года, а их доля в общей структуре сделок агентства составляет около 1%.

Среди новых тенденций 2009 года А.ШУЛЬГА назвал увеличение доли операций, в которых услуги риэлтора оплачивает продавец (раньше комиссию платил покупатель).