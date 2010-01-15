В ЦИК сказали, сколько в Донецкой области реальных «надомников»

В Центральной избирательной комиссии опровергают информацию о том, что в Донецкой области до 17% избирателей намерены голосовать на дому.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания ЦИК заявил член комиссии Александр ШЕЛЕСТОВ.

«Хочу сделать официальное заявление на основании данных окружных избирательных комиссий, которых 22 в Донецкой области. Среднее количество в процентном отношении голосующих на дому в Донецкой области составляет от 1,5% до более 4%», - сказал А.ШЕЛЕСТОВ.

По его словам, средняя цифра избирателей, подавших заявления о намерении голосовать дома, составляет не более 3%, что меньше, чем в среднем по Украине.

«Поэтому я предлагаю тем, кто делает такие заявления (БЮТ - УНИАН), не использовать сомнительные данные и фактически вводить в заблуждение общество и распространять недостоверную, мягко говоря, информацию», - отметил член ЦИК.