Яценюк готов защищать результаты выборов в судах
06:22, 14 января 2010Общество
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"Всеми законными средствами…"
Кандидат на пост Президента Арсений ЯЦЕНЮК готов отстаивать честные результаты президентских выборов всеми законными способами, в том числе через суды.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции.
А.ЯЦЕНЮК предвидит массовые фальсификации на президентских выборах. В то же время он отметил, что имеет в своей команде профессиональных юристов и законодателей.
«Я буду защищать результат всеми законными средствами… Я готов к судам, готов к соответствующим заявлениям, как в органы прокуратуры, так и в Службу безопасности в отношении нарушения избирательного закона», - сказал А.ЯЦЕНЮК.
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