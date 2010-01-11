Доллар и евро на межбанке скачут

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0150/8,0430 грн./долл., к 12:00 цены упали до 8,0035/8,0180 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни выросли – 8,0235/8,0385 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2726/0,2735 грн./рубль, а к 12:00 цены снизились до 0,2720/0,2727 грн./рубль. К закрытию цены составили 0,2624/0,2629 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль упал и составил 29,3975 рубля за доллар (-0,8175).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4405/1,4545 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,6415/11,6850 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 11,6170/11,6415 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 11,6550/11,6830 грн./евро.