Молдова будет платить за российский газ 233 доллара за 1 тыс. кубометров

С 1 января цена российского газа, поставляемого в Молдову, выросла на 34 доллара с действовавшей в четвертом квартале цены 199 долларов за 1 тысячу кубометров, до 233 долларов за 1 тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости.

С 2008 года цены на природный газ, поставляемый Россией Молдове, пересматриваются каждый квартал, согласно договору, заключенному в январе 2007 года "Газпромом" и Кабинетом министров Молдавии. Срок действия договора - пять лет.

Цена газа в первом квартале 2009 года составляла 339,25 доллара за 1 тысячу кубометров, во втором - 255,71 доллара, в третьем - 186,85 доллара, сообщили в пресс-службе предприятия "Молдова-газ".

В сентябре прошлого года молдавское Агентство по регулированию в энергетике снизило средний тариф на газ для бытовых потребителей на 10,1% - до 3,166 тысячи молдавских леев (256 долларов).

Молдова (без учета Приднестровья) в 2010 году планирует импортировать около 1,2 миллиарда кубометров газа, что примерно на 100 миллионов больше, чем в 2009 году.

По мнению экспертов, удорожание природного газа приведет к увеличению тарифов на энергоносители, и правительство уже рассматривает меры по смягчению экономических последствий подъема цен для социально уязвимых слоев населения.

СП "Молдова газ" создано в 1999 году, "Газпром" владел 50%+1 акцией, Молдова - 35,33%, администрации Приднестровья - 13,44%. В 2005 году Приднестровье заявило в одностороннем порядке о выходе из состава СП и передаче своих акций в доверительное управление "Газпрому". В декабре 2006 года "Газпром" и правительство Молдовы подписали протокол о сотрудничестве до 2011 года, предусматривающий постепенное доведение цен на газ для республики до уровня европейских.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует, что цена импортного газа для Украины в первом квартале составит 305,2 долл. за тыс. кубометров.

Стоимость российского газа для Беларуси в первом квартале 2010 года составит около 168 долларов за тысячу кубометров.