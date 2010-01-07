Создается национальный парк «Тузловские лиманы»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о создании национального природного парка «Тузловские лиманы» на территории Татарбунарского района Одесской области.

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Документ издан с целью сохранения ценных природных и историко-культурных комплексов и объектов Северного Причерноморья.

В указе отмечается, что к территории парка «Тузловские лиманы» согласовано в установленном порядке включение 27 тыс. 865 га земель государственной собственности.

Кабинету министров Украины В.ЮЩЕНКО поручил обеспечить решение вопроса относительно образования администрации национального природного парка «Тузловские лиманы» и обеспечения ее функционирования.

Кроме того, правительство должно в шестимесячный срок утвердить Положение о парке и в течение 2010-2011 гг. решить вопрос предоставления ему в постоянное пользование 2 тыс. га земель запаса (в том числе 1,7 тыс. га земель водного фонда) и разработки проекта землеустройства.

Согласно указу, Кабмин во время доработки проекта закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» и подготовки проектов законов о госбюджете на последующие годы должен предусматривать средства, необходимые для функционирования парка «Тузловские лиманы».