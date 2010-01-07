Выборы Президента Украины пройдут в Антарктике

Центральная избирательная комиссия разрешила избирательному участку на антарктической станции «Академик Вернадский» самостоятельно напечатать избирательные бюллетени.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на заседании ЦИК.

В частности, своим решением ЦИК предоставил, в виде исключения, разрешение на изготовление избирательных бюллетеней для голосования в день выборов Президента Украины 17 января 2010 года непосредственно участковой избирательной комиссией специального избирательного участка №108 территориального избирательного округа №223 (город Киев), образованной на антарктической станции «Академик Вернадский» Национального антарктического научного центра Министерства образования и науки Украины.

По словам заместителя председателя ЦИК Андрея МАГЕРЫ, на этом избирательном участке будут голосовать около 20 человек.