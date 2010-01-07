Выборы Президента Украины пройдут в Антарктике
Полярники сами напечатают бюллетени
Центральная избирательная комиссия разрешила избирательному участку на антарктической станции «Академик Вернадский» самостоятельно напечатать избирательные бюллетени.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на заседании ЦИК.
В частности, своим решением ЦИК предоставил, в виде исключения, разрешение на изготовление избирательных бюллетеней для голосования в день выборов Президента Украины 17 января 2010 года непосредственно участковой избирательной комиссией специального избирательного участка №108 территориального избирательного округа №223 (город Киев), образованной на антарктической станции «Академик Вернадский» Национального антарктического научного центра Министерства образования и науки Украины.
По словам заместителя председателя ЦИК Андрея МАГЕРЫ, на этом избирательном участке будут голосовать около 20 человек.