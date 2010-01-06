По ночам на НСК «Олимпийский» будут возить огромные металлоконструкции

Для доставки металлоконструкций на НСК «Олимпийский» с 15 января по 1 июня текущего года в ночное время будут перекрыты часть пл. Победы и ул. Саксаганского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель компании «Завод Мастер-профи Украина» Борис ПЕТРЕНКО в ходе Дня открытых дверей на НСК «Олимпийский».

По его словам, автопоезд с металлоконструкциями будет следовать по маршруту от Кольцевой дороги по проспекту Победы до площади Победы. «И только от площади Победы по ул. Саксаганского до стадиона автопоезд будет идти против движения в сопровождении ГАИ. Это займет около полутора часа», – добавил Б.ПЕТРЕНКО.

Доставка металлоконструкций на стадион, которая начнется 15-16 января т.г., будет осуществляться сверхмощным краном грузоподъемностью свыше 600 тонн. Автопоезд будет состоять из 80 контейнеров.

По словам министра по вопросам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО, доставка металлоконструкций на стадион будет осуществляться в ночное время в сопровождении ГАИ и с минимальными неудобствами для киевлян. «Мы обращаемся к киевлянам с пониманием отнестись к этим действиям. Будут определенные неудобства, но они будут минимальными. График разработан, в ближайшие дни он будет окончательно уточнен и согласован», – уточнил министр.